ماء ذي قار تعلن عن انقطاع المياه في بعض مناطق الناصرية غدا الخميس

2025-01-01 14:00:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت مديرية ماء ذي قار عن انقطاع المياه في عدد من مناطق مدينة الناصرية يوم غد الخميس، وذلك بسبب أعمال التعارضات المتعلقة بمشروع طريق الجامعة. وأكدت المديرية في بيان رسمي تلقته شبكة أخبار الناصرية، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق مدينة الصدر، الصخيين، المناطق المحيطة بالجامعة، بالإضافة إلى...

