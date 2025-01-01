السوداني يؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي

2025-01-01 14:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، دعم الحكومة للقطاع الصناعي، داعياً الصناعيين ورجال الأعمال في اتحاد الصناعات للشراكة مع الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني أجرى اليوم الأربعاء، زيارة إلى مصنع سولتير لإنتاج الألبان والعصائر، وهو من مصانع القطاع الخاص، وذلك في أول نشاط في عام 2025، في رسالة دعم للصناعة العراقية المحلية، بشقيها العام والخاص".

وأضاف أن "رئيس الوزراء قدم التهاني لجميع العاملين بمناسبة السنة الجديدة"، مؤكداً أن "هذه الزيارة تمثل رسالة واضحة على إصرار الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، والمضي نحو تحقيق الزيادة في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال المنتج الوطني، مشيراً إلى نهج الحكومة في مغادرة الاقتصاد الأحاديّ عبر تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي".

وقال السوداني حسب البيان، إن "الحكومة، منذ بداية عملها، أكدت على قطاعات مهمة، ومنها الصناعة، بوصفه قطاعاً واسعاً من خلال حجم الاستيرادات"، مشيراً إلى "كفاءة وقدرة الصناعيين العراقيين، وقد تجلى ذلك في هذا المصنع الذي اعتمد التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ثقة المواطن العراقي بالإنتاج المحلّي، لاسيما الصناعات الغذائية التي تخضع للفحص والمراقبة من قبل الجهات المختصة".

وأكد أنّ "هناك فرصة أمام اتحاد الصناعات العراقي، للشراكة مع الدولة والوزارات الساندة، مشدداً على دعم المبادرات ورجال الأعمال والصناعيين العراقيين، إذ تم تخصيص الضمانات السيادية للمشاريع الصناعية، وحددت الصناعات الإنشائية والدوائية والغذائية كأولوية، كما أشار إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي حقق المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والعام".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه "من خلال صندوق العراق للتنمية، جرى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس شركة قابضة، وتم تسمية أول شركة بـ(الشركة الأولى القابضة)، وتضم مجموعة من رجال الأعمال العراقيين، ويشترك فيها الصندوق بنسبة 10%، وهناك نسبة للاكتتاب ستعرض على المواطنين للمساهمة عبر شراء الأسهم"، مجدداً الإشارة إلى أن "مجلس الوزراء لا يتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية، وفق قانون حماية المنتج، متى ما وصل الإنتاج إلى 50%، وهو دعم واضح للصناعة المحلية".







