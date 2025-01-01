البنك المركزي: بدأنا العمل بنظام المصارف المراسلة

2025-01-01 14:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء (1 كانون الثاني 2025)، عن نجاحه في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالتحويلات الخارجية والانتقال الى العمل بنظام المصارف المراسلة.

وقال بيان للبنك، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم الإنتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها عبر المراسلة الخارجية.

واضاف البنك، ان "هذا الانتقال يجري عبر مراحل لعملية التحويل الخارجي، بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الارصدة تدريجياً خلال عام ٢٠٢٤ وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام" .

وافاد، ان "هذا الإنجاز تحول جذرياً ومتوافقاً مع افضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه"، مبينا ان منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقاً مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية.

واكد البنك المركزي العراقي، استعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أداءها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المصارف الدولية والاقليمية بها لتساهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عموماً.