2025-01-01 14:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، "سوق الأبيض" في المدينة وقال إنه سيكون بديلاً لسوق "سيم" الذي تعرض لحريق كبير في عام 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل الذي حضر مراسم افتتاح السوق، إن السوق الجديد الذي يحمل اسم "سوق الأبيض" تم تشييده على مساحة 60 ألف متر مربع وبكلفة تجاوزت 14 مليار و500 مليون دينار عراقي.

ويضم السوق الجديد وفقاً لمراسلنا، 700 محل، وقد تم تشييده بقرار من حكومة إقليم كوردستان بالتعاون مع محافظة اربيل وبلدية المدينة، وعلى مدى 24 شهراً.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو، إن "سوق "الأبيض" الذي نفتتحه اليوم هو سوق أهلي ليكون بديلاً للكسبة الذين تعرضت محالهم للاحتراق في سوق سيم".

واشار الى ان "السوق الجديد فيه مواصفات السلامة والأمان".

يذكر أن حريقاً هائلاً اندلع في سوق "سيم" الشعبي في مدينة أربيل في تموز 2020، والتهم أكثر من 250 من المحال التجارية وحوّلها الى رماد.