حدث نادر في كركوك مع بداية 2025.. ولادة "نصف درزن" أطفال لامرأتين

2025-01-01 14:40:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مستشفى كركوك العام، يوم الأربعاء، عن تسجيلولادة ثلاثة توائم لامرأتين في حالة نادرة لم تسجل في المحافظة منذ عشرات السنين.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "السيدة الأولى تبلغ 27 عاماً وضعتذكرين وأنثى، وحالة الأم مع أطفالها الثلاثة مستقرة".

وأضاف المصدر، "أما السيدة الثانية تبلغ 31 عاماً وضعت ثلاثة توائمذكور، وحالة الأم مع أطفالها الثلاثة مستقرة".

وأكد المصدر، أن "هذه الحالة لم تشهدها المحافظة منذ عشرات السنين، بأن تضع امرأتين ثلاثة توائم في الوقت نفسه".