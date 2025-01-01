2025-01-01 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء، بالعثور على جثتين أحداهما لذكروالأخرى لأنثى في العاصمة بغداد، فيما لقي شاب مصرعه حرقاً في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثورعلى جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في أسفل جسر بغداد اليوسفية بالقربمن حي آسيا بمنطقة الدورة ببغداد".

وأوضح، أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاقات ناريةبمنطقة الظهر، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

وفي بغداد أيضاً، كشف المصدر عن "العثور علىجثة فتاة مجهولة الهوية بالقرب من فندق السدير ضمنمنطقة البتاويين".

وبين المصدر، أن "جثمان الفتاة يخلو من أيشدة خارجية، وتم نقل الجثة إلى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".

أما في ديالى، فقد ذكر المصدر، أن "شاباً لقي مصرعه حرقاً أثناء تزويد مدفأة بالنفط في حي الغربية وسط قضاء الخالصغربي محافظة ديالى".