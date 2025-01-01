بعد "كنز" من المعلومات عن داعش.. قوة خاصة تقتحم عمق "وادي الشاي"

2025-01-01 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يومالأربعاء، أن قوات خاصة اقتحمت عمق وادي الشاي جنوبي المحافظة، بعد عثورهاعلى" كنز" من المعلومات عن تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قواتخاصة من النخبة العراقية اقتحمت عمق وادي الشاي، ضمن حدود قضاء داقوق (50 كم جنوبكركوك)، والعملية العسكرية تأتي بعد قتل سبعة إرهابيين من تنظيم داعش، حيث تمالعثور على ما وصف بكنز من المعلومات عن التنظيم".

وأضاف المصدر أن "العملية مازالت مستمرةوبغطاء جوي عراقي وطيران مسير، وتهدف للقضاء على مضافات تنظيم داعش وأي نشاطإرهابي"، مبينا أن "قاعدة المعلومات وفرتها الاستخبارات العسكريةبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى".

ويمتد وادي الشاي - هو عبارة عن مجرى مائي - منناحية الرشاد وصولا إلى سلسلة جبال حمرين، ومنها يرتبط عبر وادي كبير باتجاه قضاءداقوق جنوبي كركوك.

إلا أن مساحته الغالبة واقعة ضمن ناحية الرشاد،وهي ملاصقة لمنطقة الفتحة من جهة ناحية الرياض، وتمتد ضمن سلسلة جبال حمرين والتيتكون الحد الطبيعي الفاصل بين كركوك ومحافظة صلاح الدين.

وعرف عن هذا الوادي، بأنه "واديالموت"، نظرا لنشاط الجماعات الإرهابية فيه، وبعض الجماعات الأخرى، في عهدالتواجد الأمريكي، مما يسمى بـ"أنصار السنة والنقشبندية" ومن ثم تنظيمالقاعدة.

ويتميز الوادي، بوجود مواقع مائية كبيرة فيه،وكذلك فيه وديان وحشائش وقصب وسلاسل جبلية متصلة بجبال حمرين، وهي مناطق وعرة يمكنللمجاميع الإرهابية أن تستغلها في عمليات الاختباء وكمواقع لاستقرار عناصرها.

ويستغل التنظيم المتشدد وعورة المنطقة وفي عمقالوادي، ليبتعد عن رصد القوات الأمنية، لذلك تقوم الطائرات العراقية أف 16 بدكأوكار التنظيم بين فترة وأخرى.

ومن معاقل تنظيم داعش المهمة، هو وادي الزركة،الذي يربط قضاءي داقوق وطوز خورماتو، ويمتد إلى منطقة العظيم ليكون منطقة مائيةتربط ثلاث محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، وهي منطقة وعرة وفيها أحراش وأشجارمرتفعة يصعب الوصول لها، إلا عبر طائرات جوية تراقب وتستهدف عناصر التنظيم.