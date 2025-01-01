وصول تعزيزات عسكرية "كبيرة" الى الأنبار لتأمين الحدود مع سوريا

2025-01-01 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، يوم الأربعاء، بوصول تعزيزات عسكرية "كبيرة" إلى قاطع عمليات الأنبار، لتعزيز الأمن وتوسيع التحصينات على الحدود العراقية - السورية.

وأوضح مصلح في بيان اليوم، أن "وصول التعزيزات تأتي ضمن خطة استراتيجية لتأمين الحدود ومنع أي محاولات للتسلل أو تهديد أمن المنطقة".

وأضاف أن "التحركات العسكرية تتزامن مع تعزيز المديريات الساندة، وفي مقدمتها مديرية الدعم اللوجستي التي توفر الإمدادات اللازمة، ومديرية الاستخبارات التي تعمل على جمع وتحليل المعلومات لضمان دقة العمليات".

وأشار مصلح إلى أن "قاطع عمليات الأنبار يشهد تعزيزات مستمرة لتأمين المنطقة الحدودية الحساسة، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد"، مؤكداً "التزام الحشد الشعبي بحماية السيادة العراقية وضمان الاستقرار في محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها".

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا، بعد سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقد أكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، بأن الحدود مؤمنة بالكامل، عبر انتشار مكثف لمختلف القطاعات فيها، كما زار العديد منهم الشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وحمايتها من أي خرق قد يحدث.