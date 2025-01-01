2025-01-01 14:54:04 - المصدر: ايشان

نشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” تقريرا، أفاد بأن حركة حماس قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار بين الطرفين، في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة. ووفقا للمقترح، سيتم الالتزام بهدنة لمدة أسبوع، على أن يتم في اليوم الرابع تقديم قائمة بأسماء المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة. ويأتي هذا العرض في إطار محاولات وساطات دولية […]

ظهرت المقالة حماس تقترح وقف إطلاق النار لأسبوع وتقديم قائمة بالمختطفين في اليوم الرابع أولاً على ايشان.



