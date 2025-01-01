عبد الخالق الفلاح: احداث سوريا وآثارها على العراق والمنطقة

2025-01-01 15:00:05 - المصدر: راي اليوم

عبد الخالق الفلاح

لا شك ان إنتاج واقع إقليمي جديد سوف ينتج بعد سقوط حكومة بشار أسد في المنطقة وخلق توترات جديدة ومن الأصعب فى المراحل المبكرة من سيطرت القوى المختلفة التي تبلغ (26 ) مجموعة بمسمياتها على دمشق وإسقاط نظامها الحاكم وتقييم المواقف الدولية والإقليمية من الحدث؛ في بلورة مواقف واضحة تتوقف على مآلات ونمط التفاعل الذي تبديه تلك القوى المتصارعة بعد النقلة الغير متوقعة والمقلقة التي تمخضت عنها ويبرز ما يمكن تسميته بـملامح مرحلة جديدة غير مستقرة إثر السيطرة على العاصمة ، وبعد التحكم على البعض من محافظات حلب وحماة وحمص ومناطق أخرى وتشكيل حكومة لادارة الحكم بشكل مؤقت ولمدة ثلاثة أشهر وتعيين أكثر من 50 ضابط عسكري من جنسيات غير سورية في الجيش السوري الجديد المراد تشكيله وهي خطوة ذات ابعاد سلبية في نفوس الشعب السوري، وبينهم الأردني والتركستاني والطاجكستاني والشيشاني ومن المرجح منحهم الجنسية السورية.… [+]



