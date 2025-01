2025-01-01 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السليمانية/ متابعة عراق أوبزيرفر أغلقت قوات آسايش السليمانية عدة مراكز قريبة من حزب العمال الكوردستاني (PKK) في المحافظة. وذكرت وسائل إعلام مقربة من PKKأن قوات آسايش السليمانية أغلقت أمس الثلاثاء (31 كانون الأول 2024) عدداً من المراكز الثقافية والمنظمات والمؤسسات الإعلامية بدون أي قرار من المحكمة. ونقلت شبكة روداوو الكوردية عن مصدر في آسايش السليمانية …

The post السليمانية: إغلاق مقرات لـ PKK first appeared on Observer Iraq.