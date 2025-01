2025-01-01 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعم الحكومة للقطاع الصناعي، حاثا الصناعيين ورجال الأعمال في اتحاد الصناعات للشراكة مع الدولة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته عراق اوبزيرفر، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مصنع سولتير لإنتاج الألبان والعصائر، وهو من مصانع …

