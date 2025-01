عاجل| بابل تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

2025-01-01 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بابل/ عراق اوبزيرفر أعلن مجلس محافظة بابل، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس. وقال المجلس في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه” تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا بمناسبة استشهاد قادة النصر باستثناء الدوائر الأمنية و الخدمية”. وكانت محافظات عراقية عدة قد قررت يوم أمس الثلاثاء تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل، بذكرى …

