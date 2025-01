المركزي العراقي: نواصل دعم أرصدة المصارف بالدولار وست عملات أجنبية أخرى

2025-01-01 15:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، استمراره بتعزيز أرصدة المصارف بالدولار إلى جانب 6 عملات أخرى.وذكر بيان للبنك تلقته (المدى) أنه "نجح في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالإنتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية الى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية، وجرى هذا الانتقال عبر مراحل مرت بها عملية التحويل الخارجي بدأت بنافذة بيع […]

