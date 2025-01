2025-01-01 16:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن البنك المركزي العراقي، إيقاف نافذة بيع الدولار للمصارف رسميًا، والتحول إلى آلية نعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة بالدولار الأميركي، إلى جانب مجموعة من العملات الأخرى، واعتبر ذلك إنجازًا وتحولاً جذريًا متوافقًا مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن. وأكّد بيان صادر عن البنك المركزي، “نجاحه في …

