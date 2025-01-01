خطة جديدة من ريال مدريد لضم أرنولد

2025-01-01 16:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، أن نادي ريال مدريد يصر على التوقيع مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، لدعم مركز الظهير الأيمن.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول بختام الموسم الجاري، ويستطيع اللاعب التفاوض والتوقيع مجانا الآن مع أي نادٍ.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "رغم رفض ليفربول لأي محاولة رحيل لأرنولد في يناير الجاري، لا يزال ريال مدريد يركز بشكل كامل على الصفقة في يوليو كلاعب حر".

وأضاف: "من المتوقع إجراء محادثات رسمية بين ريال مدريد وممثلي أرنولد هذا الشهر، حيث أصبح بإمكان مسؤولي الملكي الآن التفاوض وفقا لقوانين الفيفا".

واختتم خبير الميركاتو: "ريال مدريد يعمل على حسم صفقة ألكسندر أرنولد منذ شهر مارس الماضي".

يذكر أن صحيفة "الجارديان" الإنجليزية، أكدت أمس أن ريال مدريد حاول شراء الأشهر الأخيرة في عقد أرنولد مع ليفربول، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع الريدز.