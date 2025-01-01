يونس محمود يلمز ‎السعودية بكم هائل من الضحكات

2025-01-01 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، مجددا الجدل من خلال صورة نشرها عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يعلق خلالها على خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني بنتيجة "2-1"، في المواجهة التي جمعت بينهما، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي كأس الخليج بنسختها 26 التي تستضيفها الكويت.

‎وكان هداف وقائد "أسود الرافدين" السابق ونائب رئيس الاتحاد العراقي الحالي سخر في مقابلة تلفزيونية من ترشيح السعودية للفوز باللقب في الكويت، ليستفز مشجعي ومسؤولي ولاعبي "الأخضر".

‎ورد المنتخب السعودي بالفوز 3-1 على العراق ليخرج حامل اللقب من الدور الأول، وتعرض يونس لحملة سخرية وانتقادات لاذعة بسبب تصريحاته.

‎ثم عاد يونس محمود ليعلق أمس على خروج السعودية من كأس الخليج بتصريح عبر حسابه على منصة إكس، إذ قال: "هارد لك للمنتخب السعودي والحظ الأوفر في البطولات المقبلة ومبارك لمنتخب عُمان المجتهد"، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين سخرية مبطنة منه، إذ تحققت توقعاته بوداع "الأخضر" لعدم قدرته في المنافسة على لقب "خليجي 26".

وبعد ذلك، لجأ يونس محمود لحسابه على "إنستغرام"، إذ نشر صورة عبر خاصية "الستوري" وهو يضحك، وأرفقها بتعليق: "فوز عماني وضحكة يونس.. تريند السنة الجديدة".

‎وكان الجمهور السعودي قد شن هجوما على لاعبيه عقب مواجهة عمان، إذ تم تداول فيديوهات تظهر تعرض اللاعبين والجهاز الفني لصافرات استهجان قوية من الجماهير غير الراضية عن الأداء والنتيجة.

‎كما انتشر مقطع فيديو يظهر عددًا من الجماهير العراقية، وهي تهتف باسم يونس محمود، وذلك عند مرور علي البليهي أمامهم.