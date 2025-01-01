عروض استثنائية في البصرة بمشاركة 35 سيارة استعراضية (صور)

2025-01-01 16:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت صباح يوم الأربعاء، الفرق الاستعراضيةلنادي الزبير لرياضة السيارات بعروضٍ استثنائية في مهبط سفوان غربي محافظة البصرة وبمشاركة35 سيارة معدلة لهذه الرياضة.

وقال رئيس النادي، سيف المالكي، لوكالة شفق نيوز،إن "الاستعراضات الحرة تقام سنوياً في بداية كل عام وبحضور مئات الجماهير من البصريينوبعض الدول الخليجية المجاورة، وتتم الاستعراضات برعاية ومتابعة حكومية ودعمٍ لوجستييتضمن سيارات الإسعاف والإطفاء والشرطة للحفاظ على سلامة وانسيابية الاستعراض".

وتابع المالكي، أن "النادي يطالب في كل عامبتوفير أماكن جديدة لتوسعة نطاق الاستعراضات وتهيئتها بمواصفات عالمية تلبي رغبة الرياضيينوتوسع المشاركة لتكون دولية وخليجية".