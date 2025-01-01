ليلة رأس السنة في كوردستان.. 23 إصابة ورعاية طبية لأكثر من 100 شخص

2025-01-01 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت احتفالات العام الجديد في إقليمكوردستان حوادث مختلفة تراوحت بين إطلاق الألعاب النارية والسير والحرائق، أسفرتبمجملها 23 إصابة، فيما قدمت السلطات الرعاية الصحية لأكثر من 100 شخص لأسبابأخرى.

وقال مدير مركز الطوارئ في السليمانية، ساماننادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الليلة الماضية التي شهدت الاحتفال برأس السنة،تم تسجيل 13 إصابة مختلفة في المدينة، اختلفت حوادث سير ومشاجرات وحالات اختناق،بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن الألعاب النارية".

وأضاف سامان، أن "إحدى الحالات كانت بسببسقوط قطعة من الألعاب النارية أمام أحد الأشخاص مما أدى إلى إصابته"، مبيناأن "ما يقارب 100 شخص تلقوا الرعاية الطبية في مواقع مختلفة، تضمنت إصاباتبالصداع وآلام الأسنان ومشكلات صحية أخرى بسيطة".

وبالانتقال إلى أربيل، عاصمة اقليم كوردستان،فقد قال مصدر طبي في المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت 10 اصاباتخفيفة، خلال احتفالات العام الجديد".

وأضاف أنه "الإصابات تم التعامل معها منقبل الكوادر الطبية".

وفي أربيل أيضا، بين المتحدث باسم الدفاعالمدني شاخوان سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقين وقعا في أربيل ليلة رأسالسنة، دون تسجيل أي أضرار بشرية".

وأضاف أن "الحادث الأول نجم عن ألعابنارية حيث اشتعلت النيران في غرفة أحد المنازل في عنكاوا، وتمت السيطرة عليهسريعا، ولم تقع سوى أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما وقع الحريق الثاني أثناءتفريغ البنزين من إحدى السيارات".

وإلى دهوك، يبين مسؤول إعلام دائرة إطفاءالمحافظة العقيد بيور عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة دهوك شهدتليلة رأس السنة اجواءً آمنة وخالية من أي حوادث حريق أو إصابات بشرية".

وتابع أن "فرق الإطفاء كانت في حالةاستعداد كامل للتعامل مع أي طارئ، إلا أن الليلة مرت بسلام دون تسجيل أيحوادث"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز يعكس التزام المواطنين بالإرشاداتالوقائية وتعاونهم مع السلطات المحلية للحفاظ على سلامة الجميع خلالالاحتفالات".

ولفت إلى أن "محافظة دهوك لم تشهد أياحتفالات رسمية بمناسبة العام الجديد، لكن المئات من العائلات شاركوا في احتفالاتخاصة في المطاعم والمقاهي بالمدينة"، موضحا أن "الحكومة المحلية كانت قدشكلت لجنة أمنية محكمة لضمان سلامة المواطنين خلال هذه الليلة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر،أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، إصابة 183 شخصا بجروح جراء بالألعاب الناريةوالرصاصات العشوائية في حصيلة أولية لاحتفالات رأس السنة الميلادية في العاصمةبغداد وباقي محافظات البلاد، ما عدا إقليم كوردستان.

ورغم ذلك، أكد متحدث الوزارة أنه لم يتم تسجيلأي حالات وفاة حتى الآن، رغم خطورة بعض الإصابات.

إلا أن مصادر أمنية ذكرت، أن شابين توفيا فيبغداد نتيجة تعرضهما لنيران الاحتفال برأس السنة.

وغالبا ما تشهد محافظات العراق، العديد منالإصابات نتيجة لإطلاق الألعاب النارية، وبصورة عشوائية وبين الأحياء السكنية، وقدانتشرت خلال الساعات الماضية، عشرات الفيديوهات التي توثق لحظات إصابة المواطنينبهذه الألعاب نتيجة عدم السيطرة عليها من قبل مطلقيها.