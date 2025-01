2025-01-01 16:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنشر عراق اوبزيرفر، قائمة شاملة بالمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس. أدناه المحافظات المُعطلة: – محافظة كربلاء – محافظة البصرة – محافظة ذي قار – محافظة واسط – محافظة كركوك – محافظة دیالی – محافظة النجف – محافظة الدیوانیة – محافظة صلاح الدین – محافظة المثنى – محافظة …

