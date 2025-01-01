2025-01-01 16:45:04 - المصدر: ايشان

كشف قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أن “قسد” طلبت من قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وقف هجمات الفصائل على كوباني، وذلك كبادرة أولى لفتح قنوات الحوار بين الطرفين. وقال القيادي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ”إرم نيوز”، إن “وفدًا من قوات سوريا الديمقراطية التقى أحمد الشرع، في دمشق، في أول لقاء عقد بين […]

ظهرت المقالة لبدء الحوار.. قوات سوريا الديمقراطية تطالب الشرع بوقف الهجوم على كوباني أولاً على ايشان.



