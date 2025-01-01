الكهرباء: 164 بناية حكومية في بغداد وديالى ستجهز بألواح الطاقة الشمسية

2025-01-01 17:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، التوجه لتجهيز 164 بناية حكومية بألواح الطاقة الشمسية، فيما أكدت إبرام 18 عقداً خاصة بتلك الألواح لدعم المنظومة الوطنية.وقال وكيل الوزارة عادل كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء يرأس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الذي يعنى بإنشاء منظومات طاقات كهروشمسية منفصلة للمرحلة الأولى في دوائر الدولة في بغداد وديالى، والآن هنالك بحدود 164 بناية جاهزة للإعلان والإحالة في المحافظتين لتجهيزها بألواح الطاقة الشمسية، ثم سيتم تعميم التجربة في المرحلة الثانية على كافة المحافظات".وأضاف، أن "المرحلة الأولى بدأت في الجزء الأخير من العام الحالي، فيما ستبدأ المرحلة الثانية بداية العام المقبل".وتابع كريم "من جانب آخر لدينا 18 عقداً مع شركات متخصصة عالمية وخليجية واقليمية ومحلية، لإنشاء مجموعة كبيرة من الحقول لإنتاج الطاقة الشمسية وتجهيز المنظومة الوطنية بهذه الطاقة النظيفة".وتابع أن "المشروع يستهدف الدوائر والمؤسسات الحكومية على مستوى العراق وكذلك المواطنين، والآن هناك قرض من البنك المركزي بقيمة تزيد عن ترليوني دينار وأي مواطن عراقي بإمكانه اخذ قرض لتجهيزه بالمنظومة الشمسية ونصبها على سطح البنايات".