2025-01-01 17:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء (64) جسراً للمشاة من ضمنها جسوراً كهربائية، تُنصب على الطرق السريعة والمنشآت الحيوية، للحفاظ على أرواح المواطنين وتحسين حركة المرور.وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظة بغداد تعتزم إنشاء (64) جسراً كونكريتياً، تنصب على مداخل العاصمة والطرق السريعة، والأماكن التي تشهد زخماً بشرياً"، لافتاً إلى "أن الخطة تتضمن أيضا إنشاء عدد من الجسور ذات المصاعد والسلالم الكهربائية".وأشار العلوي، إلى أن" مديرية طرق وجسور محافظة بغداد ماضية في إعداد التصاميم الخاصة بالجسور الكهربائية، والتي من المقرر لها ان تُنصب أمام المستشفيات، مثلاً على طريق مستشفى أبي غريب العام، خدمة للمرضى والمراجعين"، لافتاً إلى إنه "سيتم نصب جسور مشاة اعتيادية في الأماكن التي تتواجد بها المدارس والمواقع التي تشهد نشاطاً تجارياً".