إسقاط طائرة مسيرة "عمالية" شمالي دهوك.. فيديو

2025-01-01 17:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان من قرية كواني في دهوك، يوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التركية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التركية المتواجدة في قمم جبل متين المطل على العمادية شمال دهوك، موضحين أن الطائرة سقطت في منطقة بين قريتي كواني وميرستك ضمن قضاء العمادية شمالي المحافظة.

ولفت الشهود إلى أن "سقوط الطائرة لم يتسبب بأي إصابات بين المدنيين جراء الحادث".