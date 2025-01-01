في أول اجتماعات 2025.. الإطار التنسيقي صوب سياسة جديدة

2025-01-01 17:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يعقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري الأسبوع المقبل لمناقشةقضايا تتعلق بآليات التعامل مع التطورات السريعة في المنطقة، إلى جانب بحث محاور زيارةرئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة إلى طهران نهاية الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي كان يعتزم عقداجتماع اليوم لمناقشة ملفات هامة تتعلق بأمن البلاد والمنطقة، لكن انشغال بعض القياداتالسياسية ببرامج خاصة بمكوناتها حال دون ذلك، ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع خلال الأسبوعالمقبل".

وأوضح المصدر أن "الاجتماع سيشمل مناقشة قضايا آنية، أبرزها كيفيةالتعامل مع متغيرات الأوضاع الإقليمية، مع اعتماد سياسة (النأي بالنفس) المتوازنة التيتضمن استمرار الدور الفاعل للعراق في استقرار المنطقة".

وتابع المصدر، "كما سيتم التطرق إلى محاور زيارة رئيس الحكومة إلىطهران، بما في ذلك ملف الديون الإيرانية على العراق نتيجة استيراد الغاز المستخدم فيتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى قضايا أمنية أخرى تتعلق بالمنطقة".

وأشار إلى أنه "من المحتمل أن يتبع اجتماع الإطار التنسيقي اجتماعآخر مع ائتلاف إدارة الدولة، بهدف مناقشة نتائج اجتماع الإطار وتقييم الأداء الحكومي،فضلاً عن متابعة الحراك الدبلوماسي وخطوات التعامل مع المتغيرات الأمنية الإقليمية".

يذكر أن الإطار التنسيقي يعقد اجتماعات دورية لمراجعة الأداء الحكومي ومتابعةتطورات المرحلة ومستجدات الأوضاع في المنطقة.