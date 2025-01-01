2025-01-01 17:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للشباب من تحقيق الفوز على نظيره اليمني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية جرت اليوم الاربعاء في بغداد استعدادا لبطولة آسيا لكرة القدم.

وكان منتخب شباب العراق قد خسر في وديته الأولى أمام نظيره اليمني 2-0، والتي جرت على ملعب أحمد راضي بالعاصمة بغداد.

وخاض منتخب الشباب العراقي باللاعبين المتاحين فقط، بسبب غياب المحترفين وعدد من لاعبي المنتخب لارتباطهم مع أنديتهم في تحضيرات دوري نجوم العراق .

وتأتي المباراتان في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا "تحت 20 عاماً" ، المقررة اقامتها في الصين، خلال الفترة من 12 شباط حتى 1 آذار المقبل .