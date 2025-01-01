مليون دولار لصاحب اللقب.. تعرف على تفاصيل نهائي كأس الخليج

2025-01-01 17:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يسدل الستار السبت المقبل، على بطولةخليجي الكويت 26 بلقاء المتأهلان عُمان والبحرين، المقررة إقامتها على ملعب جابرالأحمد الدولي في الساعة السابعة مساءً، بينما يتنافس 3 حكام سيتم تسمية أحدهم قبلاللقاء بساعات، لإدارة المباراة وهم القطري عبد الرحمن الجاسم، والجزائري مصطفىغربال، والعراقي مهند قاسم.

واحتل المنتخب العُماني صدارة المجموعة الأولى،بعدما حقق انتصاراً وحيداً على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات، ليتغلب علىنظيره السعودي في الدور نصف النهائي ويحجز مقعداً في المباراة النهائية.

فيما تصدر المنتخب البحريني أيضاً عن المجموعةالثانية بعد فوزه على منتخبي العراق والسعودية، بينما خسر أمام اليمن ليتأهلللمباراة نصف النهائي، وفيها تمكن منتخب البحرين أن يقصي الكويت، ليضرب موعداً مععُمان في النهائي.

وحددت اللجنة المنظمة لخليجي 26 موعد مباراةعُمان والبحرين، يوم السبت الموافق 4 كانون الثاني/ يناير 2025.

وسيتم نقل نهائي بطولة كأس الخليج العربي، منخلال مجموعة من القنوات الرياضية، منها العراقية الرياضية والكويت الرياضية والكأسوعمان الرياضية والبحرين الرياضية والشارقة ودبي وأبوظبي الرياضية، وSSC السعودية.

ووصل إجمالي جوائز خليجي 26 إلى 1.7 مليوندولار، حيث سيحصل البطل على مليون دولار، أما الوصيف سيجني 470 ألف دولار، مقابل140 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.

بينما ستكون هناك طريقة واحدة فقط متاحة لحجزتذاكر نهائي كأس الخليج في الكويت، وهي الشراء من خلال تطبيق "حياكم"،أما الأسعار ستكون 4 دنانير (13 دولارا) للفئة الرابعة، و6 دنانير (19.5 دولارا)للفئة الثالثة و8 دنانير (26 دولارا) للفئة الثانية و10 دنانير (32.5 دولارا)للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية بواقع 30 ديناراً (97.5 دولارا)والفئة الفضية بـ20 ديناراً (65 دولارا).

يذكر أن المنتخب الكويتي، هو البطل التاريخيلكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، ويليه منتخب العراق بأربع بطولات متفوقاً علىالسعودية وقطر أصحاب الثلاثة ألقاب لكلٍ منهما.