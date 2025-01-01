العامري: قادة النصر مدرسة متحركة تؤثر في الحاضر والمستقبل

2025-01-01 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - احمد الفراجيأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن قادة النصر مدرسة متحركة تؤثر في الحاضر والمستقبل.وقال العامري خلال كلمة القاها في المهرجان التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائدين الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني يتمتعان بخصائص جعلتهما يتركان اثرا في مماتهم لا يقل عن الأثر الذي تركوه في حياتهم، مشيرا الى أن الشهيدين مدرسة متحركة تؤثر في الحاضر والمستقبل".وبين أن "المقاومة تنمو وتتعالى وتقدم الشهداء"، مشيرا الى أن "الربيع الإسلامي قادم لا محالة، لأن الشجرة الطيبة التي زرعها الشهيد سليماني في غزة وكل مكان بدأت تنمو وتؤتي أكلها".وتابع العامري:" سنبقى مع غزة وندافع عن أهلها ومظلوميتهم ولا يهمنا من تنازل وتنصل".