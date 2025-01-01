2025-01-01 18:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، تجهيز وزارة الزراعة بما يقارب 2000 مرشة محورية محلية الصنع بمختلف الأحجام، فيما أكدت أن تلك المرشات صُنعت وفق مواصفات عالمية ولاقت إقبالاً واسعاً من قبل الفلاحين.وقال مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات في الوزارة، دانا سعد الله سعيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة دعمت متبنيات البرنامج الحكومي في دعم الزراعة والمزارعين، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تجهيزهم بالمرشات الزراعية المحورية المحلية بجميع أصنافها"، مبيناً أن "الشركة أبرمت عقدين مع وزارة الزراعة، حيث تم تجهيز العقد الأول بالكامل، والعقد الثاني حالياً في طور الانتهاء من التجهيز".وأشار إلى، أن "حوالي 700 مرشة تم تجهيزها في العقد الأول، بينما سنكمل تجهيز حوالي 1300 مرشة محورية في وقت لاحق"، مؤكداً أن "المرشات تم تصنيعها وفق مواصفات عالمية عالية الجودة، وقد لاقت إقبالاً كبيراً من قبل الفلاحين".وذكر، أن "وزارة الزراعة وزعت المرشات على الفلاحين ضمن السياسة الحكومية لتوفيرها وبأقساط مريحة "، لافتا إلى، أن "هناك عقداً جديداً سُيبرم مع وزارة الزراعة، نظراً لما لاقاه إنتاجنا من نجاح ودعم وقبول لدى المزارعين، من خلال عمليات النصب والتركيب والجودة العالية للمرشات المحورية".