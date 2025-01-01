اسعار الصرف تسجل 151500 دينار لكل 100 دولار في بغداد

2025-01-01 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها امام الدينار العراقي، في محال وشركات الصرافة. وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار …

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