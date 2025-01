الذهب يواصل ترسيخ مكانته ويسجل مستويات غير مسبوقة

2025-01-01 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر واصل الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن واستثمار استراتيجي في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة في العام 2024؛ فقد حقق المعدن النفيس أداءً استثنائياً، مسجلاً مستويات قياسية غير مسبوقة منذ أكثر من عقد. جاء ذلك الأداء مدفوعاً بتزايد التوترات الجيوسياسية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، وارتفاع معدلات التضخم نسبياً، مما جعل …

