البنك المركزي يعلن توقف العمل في المنصة الإلكترونية

2025-01-01 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن إيقاف العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات. وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، للوكالة الرسمية وتابعته عراق اوبزيرفر: إن “آلية العمل بالمنصة الإلكترونية المتعلقة بالتحويلات الخارجية توقف العمل بها، لكن تمويل التجارة …

