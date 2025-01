2025-01-01 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر مع عودة البرلمان العراقي إلى الانعقاد في العاشر من الشهر المقبل، بعد انتهاء العطلة التشريعية، سيجد نفسه تحت ضغط الوقت لتعويض حصيلته المحدودة من الإنجازات، وذلك في السنة الأخيرة من فترته النيابية، حيث تقترب الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أكتوبر 2025. وأصابت الخلافات السياسية المستمرة مجلس النواب بالشلل، مما عرقل إقرار …

The post البرلمان العراقي يتهيأ للعودة.. ملفات المنطقة وراء الظهر.. نعم لموسم الانتخابات first appeared on Observer Iraq.