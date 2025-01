الداخلية تستفتح السنة الجديدة بحملة أمنية نوعية في بغداد

2025-01-01 18:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تنفيذ حملات أمنية موسعة في العاصمة بغداد. وقال متحدث الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان، انه “تم تنفيذ حملات أمنية موسعة في العاصمة بغداد، أسفرت عن القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في إطلاق العيارات النارية، وآخرين متورطين في قضايا تتعلق بالمشاجرات والتحرش”. وأضاف أن “الإحصائيات …

