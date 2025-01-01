2025-01-01 18:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء إعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات إلى المملكة، تنفيذاً لأمر ملكي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن وزارة الداخلية أن ستة إيرانيين ذكرتهم بالاسم “أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة”. وأوضح البيان أن “الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام […]

ظهرت المقالة بأمر ملكي.. السعودية تعلن إعدام 6 إيرانيين أولاً على ايشان.



