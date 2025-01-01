المشهداني: استقرار سوريا من مصلحة المنطقة

2025-01-01 18:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – احمد الفراجيدعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، الى تشكيل تحالف عربي مع ايران وتركيا لمنع مشروع ما اسماه بـ"التقسيم"، منوها بأن استقرار سوريا من مصلحة المنطقة ومنع سيناريوات الفوضى والتقسيم الذي يسعى اليه الكيان الصهيوني.وقال المشهداني خلال كلمة القاها في المهرجان التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يجب ان يكون هناك تحالف حقيقي بين العراق والجمهورية الاسلامية والجمهورية التركية والسعودية والمملكة الاردنية ومصر".وأضاف، أن "الدول المذكورة تعمل ضد التقسيم وليس من مصلحتها ان يكون تقسيم في المنطقة وتسعى لمنع الفوضى وتأييد الاستقرار في سوريا"، مشيرا الى ان "فكرة التحالف العربي هي لمنع سيناريو التقسيم الذي يمزق المنطقة ويحقق الانتصار الحقيقي للكيان الصهيوني".وأضاف، ان "الدماء التي سالت في لبنان والعراق منتصرة ولن تنهزم الى ان تقوم الساعة لأن الشهادة هي النصر الحقيقي وهي التكريم الرباني لعباده الصالحين".وتابع انه "يجب أن تستثمر التضحيات في غزه ولبنان، حيث سيكون هناك ربيع إسلامي لاستثمار هذا الانتصار العظيم"، مؤكدا ان "الشهداء هم النبراس الذي يضيء الدرب للربيع الاسلامي القادم".