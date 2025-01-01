الزوراء تضج ببهجة العائلات البغدادية في أول أيام 2025

2025-01-01 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/غصّ متنزه الزوراء في العاصمة بغداد، عصر الأربعاء، بمئات العائلات التي جاءت للاحتفاءبعطلة الميلاد وسط أجواء شتوية مشمسة بين أحضان الطبيعة في اليوم الأولمن العام الميلادي الجديد.

واستمتع الزواربالشمس الدافئة والمساحات الخضراء الواسعة، بينما كانت الأطعمة الشهية تُحضَّر علىالمناقل، في مشهد يعكس دفء اللحظات العائلية.

عدسة وكالةشفق نيوز، وثّقت لحظات لا تُنسى لأطفال يركضون خلف الكرة بابتسامات مرحة، وعائلات تتشاركوجبة الغداء في الهواء الطلق وكان صوت الضحكات يملأ المكان، مشكّلاً سيمفونية فرح لاتخطئها الأذن.

ورغم بساطةالأجواء، حمل هذا اليوم أمنيات كبيرة في قلوب الحاضرين اذ عبّر الكثيرون عن آمالهمبأن يحمل عام 2025 بشائر خير، وأن يكون عاماً تخفّ فيه الأوجاع وتُجبر فيه الخواطر.