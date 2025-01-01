حصاد "خليجي 26" قبل المباراة النهائية بين عمان والبحرين

2025-01-01 19:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

المنتخب البحريني يتأهل إلى نهائي بطولة "خليجي" أملاً في تحقيق اللقب الثاني بتاريخه (رويترز)

قاربت بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ26 على الخطوة الأخيرة، بعد أن تحدد طرفا النهائي الذي سيقام السبت المقبل، بين منتخبي البحرين وعمان اللذين قدما مستويات مميزة مدار المنافسات التي أقيمت في الكويت، إذ يقام اللقاء النهائي على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتأهل المنتخب العماني على حساب نظيره السعودي بعد الفوز بنتيجة (2-1) في نصف النهائي الذي شهد إثارة كبيرة بعد طرد لاعب من المنتخب المتأهل في الشوط الأول، ولكن تمكن من التغلب على ظروف المباراة وحافظ على آماله حتى تأهل.

وكان المنتخب العماني تأهل من منافسات المجموعة الأولى رفقة مستضيف البطولة، بعد أن حقق الفوز في لقاء على قطر بنتيجة (2-1) وتعادل أمام الكويت والإمارات بالنتيجة نفسها (1-1).

ويدخل المنتخب العماني المباراة النهائية من أجل تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد التتويج بلقبي نسخة 2009 وموسم 2017 - 2018، وتعويض إخفاق النسخة الماضية بعد أن خسروا النهائي أمام العراق عام 2023.

وعلى الجانب الآخر تأهل المنتخب البحريني بعد الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة (1-0) على رغم النقص العددي، ليتأهل إلى النهائي من أجل تحقيق النسخة الثانية من البطولة، بعد أن حقق اللقب مرة واحدة فقط في نسخة 2019 وكان على حساب السعودية بنتيجة (1-0).

وكان تأهل المنتخب البحريني إلى النهائي بصورة عامة في تاريخه إلى النهائي خلال خمسة نهائيات، خسر أربعة وفاز بواحد.

وكان المنتخب البحريني شارك في 25 نسخة من البطولة، وخسر في نهائي نسخ 1970 و1982 و1992 وموسم 2003 - 2004، وحقق المركز الثالث في نسخ 1990 و1994 و2004.

وسيتواجه المنتخبان البحريني والعماني في النهائي للمرة الأولى لهما في اللقاء الختامي بالبطولة، ولكن بصورة عامة في منافسات "خليجي" تواجه الثنائي 22 مرة من قبل.

وحقق المنتخب البحريني الفوز في ثماني مباريات، في مقابل خمسة انتصارات لعمان وتسعة تعادلات، لترسم تاريخاً قوياً بين المنتخبين في منافسات بطولة كأس الخليج العربي التي تعكس على قوة اللقاء النهائي بين الطرفين التي ستعلن بطل النسخة الـ26.

ويعد الهجوم الأقوى في البطولة هو المنتخب السعودي على رغم خروجه من المنافسات، إذ سجل لاعبوه تسعة أهداف خلال أربع مباريات، ويأتي من بعده المنتخب البحريني المتأهل للنهائي برصيد سبعة أهداف خلال أربع مباريات.

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ولكن على المستوى الدفاعي يعد المنتخب السعودي هو الأضعف، إذ هو الأكثر استقبالاً للأهداف في البطولة بعد أن استقبلت شباكه ثماني أهداف خلال المباريات التي لعبت بواقع هدفين لكل لقاء، وهو معدل عال للغاية بالنسبة إلى المنتخب "الأخضر".

وشهدت مباريات الدورين الأول والثاني أربعة تعادلات فقط بين المنتخبات، ولكن جميعها تعادلات إيجابية إذ لم تشهد المنافسات نهائياً أي تعادل سلبي، ومن المفارقات التي شهدتها البطولة هي تحقيق المنتخب اليمني أول فوز له في تاريخ مشاركاته، وكان على حساب المنتخب البحريني في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبالنظر إلى الإحصاءات الخاصة بالبطولة تاريخياً، نجد أن صاحب الأرض المنتخب الكويتي هو الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 10 ألقاب وكانت النسخة الأخيرة عام 2010، ويأتي من بعده المنتخب العراقي برصيد أربعة ألقاب، وهو الذي ودع البطولة وفشل في الدفاع عن لقبه الذي حققه في نسخة 2023 على أرضه.

ويتساوى المنتخبان السعودي والقطري في عدد البطولات بثلاثة ألقاب ومن بعدهم الإمارات وعمان بلقبين، وأخيراً عمان بقلب واحد، ويتبقى اليمن فقط هو المنتخب الذي لم يحقق أية نسخة حتى الآن.



