أكثر من 120 ألف سائح احتفلوا بالعام الجديد في زاخو (صور)

2025-01-01 19:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت دائرة السياحة في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء،عن تسجيل أكثر من 120 ألف سائح شاركوا في احتفالات رأس السنة الجديدة التي نظمتهاالمدينة وسط أجواء مميزة وتدابير أمنية مشددة.

وقالمدير سياحة زاخو، بيوار سندي، لوكالة شفق نيوز، إن المدينة استقبلت خلال الأيامالعشرة الأخيرة أكثر من 120 ألف سائح من مختلف مناطق إقليم كوردستان والمدن العراقيةالأخرى بالإضافة إلى عدد من الزوار القادمين من خارج البلاد.

واكدأن هذا التدفق الكبير يعكس المكانة السياحية المتزايدة التي تتمتع بها زاخو،مشيراً إلى أن "50 ألف من إجمالي الزوار شاركوا بشكل مباشر في الاحتفالالرئيسي التي أقيمت ليلة رأس السنة في كورنيش زاخو بمحاذاة نهر خابور قرب الجسرالعباسي التاريخي في أجواء احتفالية رائعة مما جعلها حدثاً فريداً على مستوىالعراق".

وأضافسندي أن "الاحتفالات جرت دون وقوع أي حوادث تذكر بفضل خطة أمنية محكمة وضعتهاالإدارة المحلية مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع وتوفيربيئة آمنة للزوار".

يذكرأن مدينة زاخو شهدت واحدة من أكبر احتفالات رأس السنة الجديدة في العراق حيثاستمرت الفعاليات لمدة عشرة أيام متواصلة. وتضمنت هذه الفعاليات حفلات غنائية أحياهانخبة من الفنانين المعروفين من داخل الإقليم وخارجه إلى جانب عروض ثقافية وأنشطةترفيهية أخرى ساهمت في جذب أعداد كبيرة من الزوار مما عزز من مكانة زاخوكوجهة سياحية مميزة.