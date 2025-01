2025-01-01 19:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم / متابعة عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، عودة آخر جنودها من العراق مع نهاية العام 2024، والذين شاركوا في تدريب القوات العراقية من أجل محاربة عصابات داعش الإرهابي ضمن التحالف الدولي. وذكر بيان للوزارة، أن “عصابات داعش فقد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال يشكل تهديداً، مما …

