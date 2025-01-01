من بغداد.. تصريح إيراني حول "الشرق الأوسط الجديد"

2025-01-01 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال السفیر الإیراني لدی العراق محمد کاظمآل صادق، يوم الأربعاء، إن "الشرق الأوسط الجديد" سيُبنى على أساس إرادةشعوب المنطقة، وليس بناء على رغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكر السفير الإيراني، خلال كلمة له بمراسم إحياء"الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر سليماني والمهندس ورفاقهما" فيبغداد، أن "شعوب المنطقة تطالب بالقضاء على الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن"أي تسوية مع هذا النظام تعتبر خطأ استراتيجيا وطعنة في خاصرة الشعبالفلسطيني".

وأضاف آل صادق: "اننا نؤمن بالسلام والأمن فيسوريا وندافع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها؛ ونطالب ايضا بإنهاء احتلال الکیانالصهيوني للاراضي السورية، ليتم تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب في هذاالبلد".

وأشار إلى أن "إيران تريد السلام والأمنوالاستقرار للمنطقة وخاصة الدول المجاورة".

وقد تم إقامة هذه المراسم، بالتزامن مع ذكرى اغتيالسليماني والمهندس على أرض مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020، بغارة أمريكيةاستهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي.