‏‏رئيس الوزراء يوجه بتخصيص مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة

2025-01-01 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واع‏‏وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتخصيص مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، مجموعة من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من مبادرة ريادة، التي أطلقت برعايته قبل نحو سنتين".وهنأ السوداني الحاضرين- وفقا للبيان- بـ "مناسبة العام الجديد الذي ستعمل الحكومة على مواصلة الإنجازات فيه"، مؤكدًا، "أنهم يمثلون مستقبل بلدنا الذي أظهرت بيانات التعداد السكاني أنه من البلدان الفتية".وقدم شكره، لـ "الجهود التي بذلها العاملون في ريادة بعد أن وصل عدد المتقدمين على المبادرة إلى 425 ألف شابة وشاب، ما يعني دليلاً على الثقة بهذا المشروع"، لافتًا إلى، "ضرورة خلق مشاريع صغيرة توازي عمل المشاريع الكبيرة".وبين، أن "الاعتماد على فرص العمل الذاتية ومشاريع القطاع الخاص سيؤدي إلى استهداف أو شمول جميع الباحثين عن العمل"، موضحا، أن "الحكومة ستقدم كل الدعم للقطاع الخاص وستدعم الشباب بصورة خاصة، وبالخصوص مشاريع مبادرة ريادة التي بلغ عدد من شملوا بالقروض فيها نحو 9 آلاف مستفيدة ومستفيد أكملوا تدريباتهم ولديهم حالياً مشاريع منتجة".وشدد السوداني على، "أهمية أن يتنوع تدريب المستفيدين بين تدريب حرفي ومهني وصناعي ورقمي؛ من أجل مواكبة التطورات التي دخل فيها اليوم الذكاء الاصطناعي"، لافتا إلى، "ضرورة إدخال ثقافة العمل التجاري والقوانين والضوابط ضمن منهاج التدريب".وأكد، أن "شباب ريادة هم مشاريع رجال أعمال وشركات كبرى"، موجهًا، "بتحديد مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة وبالخصوص ريادة".وأوعز، بـ "تغطية بقية طلبات الإقراض، واتساعها لتشمل شرائح مختلفة، ومنها شريحة المرأة الريفية".