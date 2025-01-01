البدراني: بغداد ستشهد افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العربية

2025-01-01 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

كشف وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، اليوم الأربعاء، عن نشاطات لوزارته مع 11 وزارة من نظيرتها في الدول العربية والأجنبية، وفيما أكد أن الحكومة عملت على تفكيك المشاكل الثقافية وعالجت المشاكل وأعادت العراق إلى الواجهة العالمية ثقافيا، كشف أن بغداد ستشهد افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العربية.

وقال البدراني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم للمشهد الثقافي ووزارة الثقافة والسياحة والآثار وعمل على تشخيص ظاهرة تعطيل الحياة الثقافية"، مبينا، أن "المواطن العراقي عامل إيجابي ساعد على تحرك النشاط الثقافي عبر التجمعات في الدور الثقافية وصالات المسارح والقاعات لمشاهدة العروض المسرحية التي انتشرت على مساحة العراق بشكل كبير جدًا من قبل وزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف البدراني، أن "الجهود التي بذلتها الحكومة حولت المشهد الثقافي من سلبي إلى إيجابي نتيجة الاستقرار وعودة وزارة الثقافة إلى عملها الحقيقي"، كاشفا عن، "نشاطات مشتركة مع وزارة الثقافة في دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وعلى الساحة العربية مع تونس ومصر وقطر والسعودية والبحرين والإمارات من خلال الاتفاق على إقامة مسارح ثقافية مشتركة و متبادلة".

‏وتابع في حديثه عن اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية، أنه "تم إطلاق شعارات بغداد حلوة الحلوات، وبغداد تلبس الزي العربي، وبغداد الأجمل بين العواصم، كشعارات لعاصمة السياحة العربية لعام 2025 "، موضحا، "ستجري منظمة السياحة العربية ومجلس وزراء السياحة العرب زيارات متكررة إلى بغداد؛ للاتفاق على عدد من النشاطات التي تقام في بغداد بوصفها عاصمة السياحة العربية".

وختم البدراني، بأنه "سيتم افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العربية ومعهد السياحة العربي للتدريب والإرشاد السياحي في بغداد".