البصرة تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع معالجة المياه

2025-01-01 19:50:02 - المصدر: واع

البصرة – واع - محمد ناصرأعلنت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة لتحسين جوده مياه الإسالة بجميع أقضية ونواحي المحافظة، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع معالجة المياه.وقال مدير عام مديرية ماء البصرة نزار ناصر ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك خطة شاملة لتحسين جوده مياه الإسالة بجميع أقضية ونواحي محافظة البصرة بالإضافة إلى مركز المدينة ، حيث تتضمن إنشاء مشاريع مركزية ومحطات تحلية للمياه" ،مبيناً أن "هناك مشاريع حالياً قيد الإنجاز ومنها ما وصل إلى مراحل متقدمة في الإنجاز منها محطة تحلية المياه في قضاء ام قصر والتي ستضيف كميات كبيرة من المياه الصافية إلى أقضية ونواحي ام قصر وخور الزبير و سفوان".وأضاف ناصر، أن "هناك مشاريع أخرى كبيرة تنفذ حالياً ،إذ تمت إحالتها في نهاية العام الماضي منها محطة معالجة المياه في قضاء عز الدين سليم".وتابع أن "هناك مشاريع أخرى مخطط لها في قضاء الإمام الصادق (ع) شمالي البصرة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2500 مكعب" ،لافتاً إلى أن "هناك محطات أخرى في أقضية الدير والنشوة كان مقر لها ان تحال نهاية العام الماضي إلا أن قلة التخصيصات المالية دفعت الحكومة المحلية إلى إدراجها ضمن خطة العام الحالي".