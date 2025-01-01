2025-01-01 19:55:03 - المصدر: واع

بغداد- واعتمكن منتخبُ الشباب، اليوم الأربعاء، من الفوز على نظيره اليمنيّ بهدفين مقابل هدف في إطار استعداداته لنهائيات بطولة آسيا في الصين.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "منتخبُ الشباب، تمكن من الفوز على نظيره اليمنيّ بهدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ الوديّة التي أقيمت بينهما على ملعبِ الكرخ، وهي المباراةُ الثانيةُ التي تجمعُ المنتخبين ضمن تحضيراتهما لنهائياتِ بطولةِ آسيا دون 20 عاماً التي ستقام في الصين للفترة من الثاني عشر من شباط / فبراير ولغاية الأول من مارس / آذار المُقبل".وأضاف البيان، أن "المباراة حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، وعضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ مشرف منتخب الشباب محمد ناصر".وتابع البيان، أن "الملاكُ التدريبيُّ، بقيادةِ المُدربِ عماد محمد، أشرك العديدَ من اللاعبين المُتاحين والذين اعتمدَ عليهم في المُعسكرِ التدريبيّ الداخليّ في العاصمةِ بغداد، بسبب غيابِ بعضِ اللاعبين لتواجدهم مع أنديتهم في دوري نُجومِ العراق".