2025-01-01 20:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عنتغيير ملعب مباراة الطلبة والنجف إلى ملعب آخر وبتوقيت جديد.

وتقررتغيير ملعب لقاء فريق الطلبة وضيفه فريق النجف ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نجومالعراق من ملعب المدينة شرقي بغداد إلى ملعب الساحر أحمد راضي (نادي الكرخ) وسطالعاصمة.

وجاءقرار التغيير لعدم اكتمال صيانة ملعب المدينة، وستقام المباراة يوم السبت المقبل عندالساعة 2:30 عصراً.

وكانتلجنة المسابقات قد حددت موعد انطلاق المباراة في الساعة 6:30 مساءًفي ملعب المدينة.