توجيه حكومي بتخصيص مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة

بغداد/ المدى وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتخصيص مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة، مبيناً أن الحكومة ستقدم كل الدعم للقطاع الخاص وستدعم الشباب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (المدى)، إن "السوداني استقبل مجموعة من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من مبادرة ريادة، التي أطلقت برعايته قبل نحو سنتين، […]

