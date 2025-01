اقتصادي: الحكومة ملزمة بدفع الرواتب كونها مسألة مصيرية

2025-01-01 20:10:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى رأى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، اليوم الاربعاء، أن الحكومة ملزمة بدفع رواتب الموظفين، فيما استبعد تأثير السيولة على توزيع الرواتب. وقال حنتوش في حديث متلفز تابعته (المدى)، إن "الإشاعات بشأن تأخير الرواتب ستؤثر على السوق المحلية واقتصاد البلاد"، مشيرا إلى ان "الحكومة ملزمة بدفع الرواتب كونها مسألة مصيرية". واضاف حنتوش، أن "الدولة تمتلك الإيرادات […]

