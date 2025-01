الجيش "الإسرائيلي" ينشئ قواعد عسكرية للبقاء بمحور نتساريم في غزة

2025-01-01 20:10:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء، بأن الجيش "الإسرائيلي" وسع بشكل كبير محور نتساريم وهي المنطقة التي يسيطر عليها والتي تقسم قطاع غزة ويشن منها عمليات ضد حماس، فيما اشارت الى ان جيش الاحتلال سيبقى هناك في المستقبل المنظور.وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه "لا يعرف الجيش متى سيغادر المحور والذي يُقصد به أن […]

