“العشيرة حشد وذخيرة”.. مؤتمر عشائري في ذي قار بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي (تقرير مصور)

2025-01-01 20:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:شارك محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، في المؤتمر العشائري الذي عُقد برعاية رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، في مضيف عشيرة الحسينات، بحضور عدد كبير من شيوخ ووجهاء وأبناء المحافظة. واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، خلال كلمته في المؤتمر، أن محافظة ذي قار تمثل هوية مميزة...

